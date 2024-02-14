Türk'ün yaşamadığı Türk köyü

Faymonville, Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde, Liege iline bağlı Waimes ilçesinin bir köyü olarak tanımlanır.

Dağlık, sık ormanların ortasında büyüleyici bir doğaya sahip köyde, son nüfus sayımına göre 925 kişi yaşadığı belirtilirken ülkede yerleşik 300 bin kadar Türk'ten hiçbirinin bu köyde yaşamadığına dikkat çekildi.

Faymonville'ın herkes tarafından "Türk köyü" olarak bilindiği ve köyün her yerinde ay yıldıza ve Türk yazısına rastlamanın mümkün olduğuna dikkat çekildiğine değinildi.

Belde olduğu dönemden kalma belediye binasının girişinde beton zemine işli Türk bayrağı bulunduğu, aynı binanın çatısında bulunan rüzgar gülünde de Türk bayrağı yer aldığı ifade edildi.

Ülke genelinde şubat ayında düzenlenen geleneksel karnaval, bu köyde farklı bir coşkuyla kutlanırken Belçika'nın farklı yerlerinde ve komşu ülkelerde ikamet eden Türkler de her sene karnavala katılım sağlıyor.

Les Turkania Möhnen isimli, kendilerini Jeunes Turcs (Genç Türkler) olarak da niteleyen grubun düzenlediği karnavalın açılışı ise ay yıldızlı bando takımıyla yapılmaktadır.

Sonrasında rengarenk kostümlerle dans eden gençler ve izleyicilere konfetiler atan araçlar kortej oluşturuyor. Köyü kırmızı beyaza boyayan karnaval sayesinde Valon halk ile Avrupa'da yerleşik Türkler arasında sıcak iletişim kuruluyor.

"BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ"

Karnavalın organizatörlerinden 75 yaşındaki Carine Georges, köy sakinlerini Türk olarak niteledi ve "Bununla gurur duyuyoruz" dedi.

Karnaval için Faymonville'e gelen Türklerden Gülseren Özhan da köyün kültürünü merak ettiklerini, köyü çok şirin bulduğunu söyledi. Anvers'te yaşayan Özhan, Belçika'da Türk kimliğiyle anılan bir köyün varlığından gurur duyduğunu ifade etti.