Turpin'den bir skandal karar daha. Net penaltımızı vermedi

A Milli Takımımız, Hollanda karşısında farkı 2'ye çıkaracak şansı yakalamışken Fransız hakem Clemen Turpin engeline takıldı.

65. dakikada kazandığımız frikiği Hakan Çalhanoğlu kullandı. Defanstan seken topu önünde bulan Kenan Yıldız'ın şutunda kaleci gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Kaan Ayhan topu adeta boş kaleye gönderecekken Hollanda defansının müdahalesiyle yerde kaldı.

Hepimiz "penaltı" diye ayağa kalktık, ancak Fransız hakem Clemen Turpin "devam" dedi.

Fransız hakem Turpin, 10. dakikada Barış Alper'in faul beklediği pozisyonda oralı bile olmazken, Hollandalı oyuncu Xavi Simons'un, Mert Müldür'e çok sert müdahalesini de sarı kartla geçiştirdi.

Bu pozisyonun ardından 70. dakikada Hollanda Stefan de Vrij ile golü buldu ve skor 1-1'e geldi. 6 dakika sonra da Gakpo skoru 2-1'e getirdi.