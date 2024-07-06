Turpin'den bir skandal karar daha. Net penaltımızı vermedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turpin'den bir skandal karar daha. Net penaltımızı vermedi

Hollanda maçının hakemi Clemen Turpin skandal kararlarına bir yenisini daha ekledi, penaltımızı görmedi!

A Milli Takımımız, Hollanda karşısında farkı 2'ye çıkaracak şansı yakalamışken Fransız hakem Clemen Turpin engeline takıldı.

65. dakikada kazandığımız frikiği Hakan Çalhanoğlu kullandı. Defanstan seken topu önünde bulan Kenan Yıldız'ın şutunda kaleci gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Kaan Ayhan topu adeta boş kaleye gönderecekken Hollanda defansının müdahalesiyle yerde kaldı.

Hepimiz "penaltı" diye ayağa kalktık, ancak Fransız hakem Clemen Turpin "devam" dedi.

Fransız hakem Turpin, 10. dakikada Barış Alper'in faul beklediği pozisyonda oralı bile olmazken, Hollandalı oyuncu Xavi Simons'un, Mert Müldür'e çok sert müdahalesini de sarı kartla geçiştirdi.

Bu pozisyonun ardından 70. dakikada Hollanda Stefan de Vrij ile golü buldu ve skor 1-1'e geldi. 6 dakika sonra da Gakpo skoru 2-1'e getirdi.

İlgili Haberler
Arda'nın füzesi direkte patladı
Arda Güler tarihe geçti
Son Haberler
Hakan Çalhanoğlu hüngür hüngür ağladı Spor
Hakan Çalhanoğlu hüngür hüngür ağladı
Artık hedef Dünya Kupası Spor
Artık hedef Dünya Kupası
Montella yenilgiyi futbolculara yıktı kargalar bile inanmadı Spor
Montella yenilgiyi futbolculara yıktı kargalar bile inanmadı
Hakan Çalhanoğlu faturayı Montella'ya kesti Spor
Hakan Çalhanoğlu faturayı Montella'ya kesti
Yarı final eşleşmeleri belli oldu Spor
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ahmet Çakar Montella'yı yerin dibine soktu Spor
Ahmet Çakar Montella'yı yerin dibine soktu
Türk ve Hollandalı taraftarlar maç sonrası tekme tokat birbirine girdi Spor
Türk ve Hollandalı taraftarlar maç sonrası tekme tokat birbirine girdi