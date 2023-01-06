6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Turpun faydaları neler? Turp neye iyi gelir?

Solunum yolu hastalıklarına karşı koruyucu etkisi nedeniyle kış aylarında bolca tüketilen turpun faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar C vitamini açısından zengin turpun tüketilmesini öneriyor. Peki, Turpun faydaları neler? Turp neye iyi gelir?

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:36
Takip Et

Turpun faydaları neler? Turp neye iyi gelir?

Turpun faydaları neler? Turp neye iyi gelir?
+
Aa
-

Şifa deposu olarak görülen turp salatalardan yemeklere çeşitli şekillerde sıkça tüketilen bir sebzedir. Özellikle soğuk algınlığı, öksürük gibi rahatsızlıklara iyi geldiği söylenen turpun faydaları saymakla bitmiyor. Peki, Turpun faydaları neler? Turp neye iyi gelir?

Yenilebilen bir sebze kökü olan turp, brokoli ve karnabaharın da yer aldığı Brassicaceae ailesinden gelmektedir. Kırmızı turp ve siyah turp ülkemizde en sık tüketilen türleridir. Bunların dışında mor, sarı, pembe ve beyaz gibi pek çok turp türü bulunur. Bilimsel adı Raphanus Sativa olan kırmızı turp, ehlileştirilmiş ve ekimi yapılan ana turp tipidir. Anavatanı ise Asya topraklarıdır.

TURPUN FAYDALARI NELER?

İçeriğindeki C vitamini sayesinde turp, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu nedenle kilo kontrolü için idealdir.

Kabızlığa karşı faydalıdır. Kabızlık problemi yaşayanlar rahatlıkla tüketebilir.

İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan aktiviteye sahip olan turp: B6, B2 (Riboflavin), Magnezyum, Kalsiyum kaynağıdır.

TURP NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Turpun taze olarak tüketilmesi daha fazla vitamin ve mineral alımı sağlamaktadır. Vitamin ve mineral kaybının önlenmesi için kesildikten hemen sonra tüketilmesi önerilmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
5
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
6
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
7
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.