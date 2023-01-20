Özellikle kış aylarında turşu suyu yemeklerin yanında tüketilmektedir. Besin değeri yüksek olan turşu suyunun doğru ölçüsünde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Peki, Turşu suyu faydaları neler? Turşu suyu neye iyi gelir?

Kışın özellikle kuru baklagil yemekleriyle birlikte yenilen turşu, içerisindeki sodyum nedeniyle ölçülü tüketilmesi gerekir. Probiyotik kaynağı olan ev turşusunun birçok konuda faydası var. Peki, Turşu suyu faydaları neler? Turşu suyu neye iyi gelir?

TURŞU SUYUNUN FAYDALARI NELER?

Özellikle kış aylarında tükettiğimiz turşunun suyu da besin değeri açısından zengin olduğu için, kişinin sağlık durumuna yönelik doğru miktarlarda tüketildiği takdirde hastalıklara karşı vücut direncinin artmasına destek sağlamaktadır. Sodyum, potasyum, A vitamini ve C vitamini yönünden zengindir.

Masa başı çalışanlarda hareketsizlik kaçınılmaz bir durumdur. Bu durumda hareketsizliğin negatif etkilerinden biri olan kabızlık sık görülmektedir.

Turşu ve turşu suyunda lif değeri yüksekliği beraberinde fermente ürün olduğundan probiyotik bakteriler de içermektedir. Bu durum sindirim sisteminin düzenli çalışmasına ve bağırsaktaki mikrobiyota dengesine destek olmaktadır.

Egzersiz sırasında terle birlikte birçok mineral kaybı da yaşandığından bu durum sıvı kaybına neden olur. Hem turşu hem de turşu suyu kaybolan sıvı ve mineralleri yerine koymanın hızlı bir yolu.

Sporcularda turşu suyu tüketiminin egzersiz sonrasındaki krampları azalttığına dair çalışma sonuçları bulunuyor.