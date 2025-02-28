Turunç meyveleri, kadınların ellerinde reçele dönüşüyor

Yıl boyunca kentin farklı noktalarında bulunan turunç ağaçlarının budama, sulama, aşılama ve diğer bakımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi ekipleri, ocak ve şubat ayı itibariyle meyveleri toplamaya başlıyor.

Günde ortalama 150-200 kilogram turunç toplayan ekipler, meyveleri kasaladıktan sonra Ada Koop’a bağlı Emek Atölyesi’ne teslim ediyor. Geleneksel yöntemlerle, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan turunç reçelleri, cam kavanozlar içerisinde Halk Ada Market raflarındaki yerini alıyor.