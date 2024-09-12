TUS sonuçları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
TUS sonuçları açıklandı

2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları duyuruldu.

ÖSYM, 2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçlarını açıkladı. 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ve 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihi saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabileceklerdir. Kamuoyuna ve adaylara saygıyla duyurulur.

Son Haberler
Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakaladı
Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakaladı
Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek ismi açıkladı
Ertem Şener Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetecek ismi açıkladı
İki takım ligden çekildi
İki takım ligden çekildi
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak hasta için havalandı
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak hasta için havalandı
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi. Kötü haber geldi
Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi. Kötü haber geldi