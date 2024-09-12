TUS sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçlarını açıkladı. 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) ve 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) sonuçlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihi saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabileceklerdir. Kamuoyuna ve adaylara saygıyla duyurulur.