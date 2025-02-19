TÜSİAD Başkanı ve YİK Başkanı ile ilgili karar verildi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜSİAD YİK Başkanı'nın ifadesi sona erdi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ' Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından res'en soruşturma başlatıldı. Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye getirildi. Savcıya ifade veren Turan ve Aras, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle mevcutlu olarak mahkemeye sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yargıyı telkin ve yönlendirme girişiminde bulunarak gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re’sen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma sırasında, aynı genel kurulda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın da yargı mercilerince yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine, Turan hakkında da 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye getirilmişti.

ADLİ KONTROL İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcıya ifade veren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle mevcutlu olarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. İki isim haklarında yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma