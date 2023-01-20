Tütün görünümlü uyuşturucu taşıyıcısına operasyon

AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüsteki D.A'nın bagaj ve üst aramasında, 1 kilogram tütüne enjekte edilmiş sentetik uyuşturucu ile 3 hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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