Tuvaleti arayan yolcu tahliye kaydırağını açtı

Çin'de, Air China'ya ait bir uçakta 4 Temmuz'da ilginç bir olay meydana geldi. Quzhou'dan Chengdu'ya gitmek üzere olan CA2754 sefer sayılı Airbus A320 tipi uçakta, uçağa ilk defa binen bir yolcu tuvalet arayışında iken yanlışlıkla acil çıkış kapısındaki şişme tahliye kaydırağını açtı.

Bu olay sonucunda Quzhou Havalimanı'nda bulunan uçak tahliye edildi. Uçuş iptal edildi ve etkilenen yolculara hava yolu şirketi tarafından otellerde konaklama sağlandı. Ayrıca, etkilenen yolculara 400 yuan tazminat ödendiği bildirildi.

Kimliği açıklanmayan kadın yolcu, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Yolcunun izinsiz olarak tahliye kaydırağını açması nedeniyle 200 bin yuan'a kadar para cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Bu olay, Nisan ayında New York'a giden bir Delta Havayolları uçağında ve Haziran 2017'de Pekin'deki bir havalimanında da benzer şekilde yaşanmıştı. Her iki durumda da yanlışlıkla açılan tahliye kaydırağı nedeniyle uçaklar acil durum prosedürlerine göre hareket etmek zorunda kalmıştı.