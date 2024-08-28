TÜVTÜRK'te araç muayenesine zam geliyor! Yeni rakam belli oldu

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TÜVTÜRK'te araç muayenesine zam geliyor! Yeni rakam belli oldu

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında uygulanacak vergi, harç, araç muayene ve cezalardaki artış oranlarını açıkladı. Araç muayenelerine yapılacak zam oranı da ortaya çıktı.

2025 yılı itibariyle uygulanacak vergi, harç ve cezalardaki artış oranları belli oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek yıl zamlarının yaklaşık yüzde 45 oranında olacağını duyurdu.

TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerine dayanan yeniden değerleme oranının (YDO) bu artışların temelini oluşturduğunu hatırlatan Ozan Bingöl, vatandaşların 2025'te daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

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YENİ YILDA YÜZDE 45 ZAM BEKLENİYOR

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yaptığı açıklamada, 2025'te yapılacak zam oranlarının yüzde 45 civarında olacağını öngördüğünü söyledi. Ozan Bingöl, yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve araç muayene ücretlerindeki beklenen artışlara hakkında da rakam verdi.

IMEI kayıt ücretinin 45 bin 953 TL’ye çıkması, yurt dışından telefon almayı düşünen vatandaşların hayallerini suya düşüreceğe benziyor. Üstelik 2025 yılında zamlanan zadece IMEI ücretleri de olmayacak.

ZAMLARIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Ozan Bingöl, yaptığı paylaşımda yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, araç muayene ücreti ve en düşük radar cezası gibi kalemlerdeki beklenen artışları tek tek açıkladı.

Ozan Bingöl'e göre artışlar şöyle yansıyacak:

Yurt dışına çıkış harcı 500 liradan 720 liraya çıkacak

IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 liradan 45 bin 953 liraya çıkacak

Araç muayene ücreti 1.821 liradan 2 bin 641 liraya çıkacak

En düşük radar cezası 1.506 liradan 2.185 liraya çıkacak

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