Tüyler ürperten gerçek bir cinayeti anlatan Netflix dizisi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüyler ürperten gerçek bir cinayeti anlatan Netflix dizisi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi

Eğlence sektörü üzerine veri analizi yapan Luminate, geçen haftanın en popüler yapımlarını açıkladı.

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Netflix'te 16-22 Ağustos tarihleri arasında ilk kez tam olarak yayınlanan Laci Peterson Cinayeti (American Murder: Laci Peterson), ABD'de en çok izlenen dizi oldu ve bu süre zarfında 1 milyar dakika izlendi.

Laci Peterson Cinayeti, Scott Peterson'ın eşi Laci ve henüz doğmamış çocuğunu öldürmekle suçlandığı davanın 20. yıldönümünde, 14 Ağustos'ta Netflix'te yayına girdi.

"TRAJİK ŞEKİLDE SONUÇLANIYOR"

Netflix, 13 yaşından küçüklere uygun olmayan belgeselin konusunu şu şekilde özetliyor:

"8 aylık hamile Laci Peterson'ın kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları trajik bir şekilde sonuçlanıyor. Bu belgesel dizisi, 2002'deki cinayet davasını detaylı bir şekilde inceliyor."

(What Do You Mean, Missing?), Ben Metres Değildim (I Wasn't a Mistress) ve Hiçbir Şey Gerçeği Değiştiremez (Nothing Can Change the Truth) adını taşıyan üç bölümden oluşuyor ve yönetmenliğini Skye Borgman üstlendi.

2002'de Laci Denise Peterson'ın Kaliforniya’daki evlerinden kaybolmasının ardından Scott Peterson, kayıp ihbarında bulunmuştu.

Ertesi yıl, çiftin doğmamış oğlunun kalıntıları San Francisco Körfezi kıyılarında bulunmuştu.

Scott, bu cinayetlerle suçlanarak 2004'te mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Ölüm cezası 2020'de bozulmuş ve ertesi yıl şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çevrilmişti.

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Scott Peterson, halen suçlamaları reddediyor ve masum olduğunu iddia etti.

Dava, yıllar sonra bile kamuoyunun ilgisini çekmeye ve tartışma oluşturmaya devam etti.

Aynı konuyu ele alan bir diğer yapım da listede yer aldı.

Peacock’ın Face to Face With Scott Peterson adlı dizisi, ilk üç gününde 147,5 milyon dakika izlenerek en çok izlenenler listesinde 10. sırada yer aldı.

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