Dünya çapında Netflix'te erişim sorunu yaşanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya çapında Netflix'te erişim sorunu yaşanıyor

Netflix'e televizyon üzerinden erişmeye çalışan kullanıcılar, teknik bir aksaklık nedeniyle bağlantı problemleri ile karşı karşıya kaldı.

Netflix platformuna televizyon aracılığıyla giriş yapmaya çalışan izleyiciler, son günlerde bağlantı hatalarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler. Televizyonlarından platforma erişmeye çalışan kullanıcılar, "tvq-st-115, tvq-st-103, tvq-st-122" gibi hata kodlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

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Geçtiğimiz gün içinde meydana gelen bu erişim engelleri nedeniyle platforma yönelik şikayetlerin arttığı gözlemlendi. Dünya genelinde yaşanan bu sorunun sebebi konusunda merak uyandıran bir belirsizlik hakimken, Netflix'ten bu konuda henüz bir açıklama gelmedi. Erişim sorunuyla ilgili gelişmeler, resmi bir bilgilendirme yapılması beklenirken, kullanıcılar çözüm arayışı içinde.

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