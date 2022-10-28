Türk bayrağından yapılan pasta dünya rekoru kırdı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Marina'da, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı'nın da katıldığı etkinlikte, çocukların kendi elleriyle hazırladıkları 100 parçadan oluşan pasta, hijyen koşulları da dikkate alınarak yan yana dizildi.

Çocuklar, daha sonra Başkan Yazıcı ile kırmızı krem şanti sürdükleri pastanın üzerine ay yıldız logosunu yerleştirdi. İki ayrı masada hazırlanan 24 metrekarelik pasta, Yazıcı ve çocuklar tarafından birleştirildi.

Birleşimin ardından Dünya Çocuk Rekorları Hakemi Uğur Demircan tarafından pastanın ölçümü yapıldı ve "Pastadan yapılan en büyük bayrak" dünya rekoru tescillendi.

Etkinliğin ardından bin eşit parçaya bölünen pasta, vatandaşlara ikram edildi.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, etkinlikte yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 99. yılında 100 parçadan oluşan pastayı çocuklarla hazırladıklarını belirtti.

Daha önce 10 metrekarelik pastayla rekor kırıldığını aktaran Yazıcı, "Biz rekoru pastayı 24 metrekare yaparak kırdık. Tuzla'dan Türkiye'ye Cumhuriyet Bayramı'nı haykırıyoruz. Allah bayrağımızı daim etsin ve asla indirmesin. İndirmeye kalkanlara da asla fırsat vermesin. Gençlerimizle bu mesajı vereceğiz. Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

(Kaynak: AA)