İzmir'de dev Türk bayrağıyla Zafer yürüyüşü yapılıyor

9 Eylül 1922 yılında İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor.

İzmirliler güne Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 100.Yıl Zafer Yürüyüşü’yle başladı. Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayan tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Sabah Zafer Yürüyüşü ile başlayan 9 Eylül etkinlikleri gün boyu devam edecek. Akşam Gündoğdu Meydanı’nda ise Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük görsel şov sahnelenecek. İzmir’in kurtuluşu 1300 metrekare dev ekranlarda, artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak ve 180 dansçı ile canlandırılacak. Muhteşem gece megastar Tarkan’ın Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı arasında Kordonboyu'ndaki sahnede vereceği konserle son bulacak.

Kutlamalar 10 Eylül’de de devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurtuluş günü kutlamalarına 9 Eylül sonrasında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün İzmir’e geliş günü olan 10 Eylül’de AirShow gösterilerine devam edecek. Gösteriler 15.30’da başlayıp 20.30’a kadar devam edecek. Saat 16.00’da ise Gündoğdu Meydanı’nda 100. Yıl Anı Taşı Başkan Tunç Soyer’in katılımıyla yerine konulacak.

Ünlü sanatçılardan senfoni orkestrası eşliğinde İzmir türküleri

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı, Atatürk'ün İzmir'e ayak bastığı 10 Eylül akşamı ise çok özel bir programla taçlandırılacak. Müziğimizin sevilen isimleri, İzmir Kültürpark Çim Alan’da, Adnan Saygun Senfoni Orkestrası eşliğinde, Tuluğ Tırpan’ın müzik direktörlüğünde İzmir’in birbirinden güzel türkülerini seslendirecek.

11 Eylül Pazar günü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 9 Eylül Maratonu koşulacak, 07.00’da başlayacak maratonun ödül töreni ise saat 10.00’da yapılacak.