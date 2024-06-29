Tuzla'da iş yerine silahlı saldırı

Olay, 23.00 sıralarında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İbrahim Türk'ün dükkanına gelen silahlı saldırgan, İbrahim Türk'ü dışarı çağırarak bağırdı. Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine saldırgan, dükkana rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.