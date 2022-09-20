Dünyaca ünlü etçi Nusret Milan-Napoli maçının skorunu bildi, İtalya'da kahin ilan edildi

Tuzlama (Saltbea) hareketiyle dünyanın en çok tanınan restorantçısı olan Nusret İtalya'ya Milan-Napoli maçını izlemeye gitti.

San Siro Stadı önünde bir anda kameraların ilgi odağı olan etçi Nusret'e spiker Milan-Napoli maçının skorunu sordu.

Maç öncesinde yapılan röportajda karşılaşma ile ilgili konuşan Nusret Gökçe maçı Napoli'nin 2-1'lik skorla kazanacağını söyledi.

Oynanan 90 dakika sonucunda Napoli Milan'ı 2-1'lik sonuçla mağlup ederken Gökçe tahmininde haklı çıktı.

F.BAHÇELİ YILDIZ COŞTU

Fenerbahçe'den 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae Milan'ı kendi evinden 2-1 yendikleri maçta defansta yaptığı müdahale ile adeta golü önledi ve bu pozisyona efsane isim Maldini bile inanamadı.