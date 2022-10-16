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Zenginler Nusret'in kapısında kuyruk oldu

"Saltbae" olarak adlandırılan et tuzlama tekniğiyle bilinen Nusret, Maçka Palas'ta İtalyan restoran markası Cipriani'nin açılışını yaptı. Açılışa Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli isim katıldı. Restoran'ın açılış görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 15:42
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Zenginler Nusret'in kapısında kuyruk oldu

Zenginler Nusret'in kapısında kuyruk oldu
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Pişirme ve tuzlama teknikleriyle tanınan dünyaca ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe, İtalyan restoran markası Cipriani’nin açılışını Park Hyatt Maçka Palas’ta yaptı. Açılışa, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Arda Turan, Orhan Gencebay, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo gibi Türkiye ve dünya çapında birçok ünlü isim katıldı.

Açılış töreninde kullanılan havai fişek gösterisi sosyal medyada gündem oldu.

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sadettin
16.10.2022 16:29
fakirler işte paralarınız bunlarda.  
 
Hakikat
16.10.2022 16:16
Soytarılık prim yapıyor vesselam.. Acımız var garban ölse ne olur yaşasa ne olur. Bizim kültürümüzle kavrulanların yeri değil zaten yabancılar gider..  
 
jummah
16.10.2022 15:46
41 canımızı kaybetmişiz yazıklar olsun 1 hafta daha bekleyemediniz mi  
 
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