Zenginler Nusret'in kapısında kuyruk oldu

Pişirme ve tuzlama teknikleriyle tanınan dünyaca ünlü kasap ve restoran işletmecisi Nusret Gökçe, İtalyan restoran markası Cipriani’nin açılışını Park Hyatt Maçka Palas’ta yaptı. Açılışa, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Arda Turan, Orhan Gencebay, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo gibi Türkiye ve dünya çapında birçok ünlü isim katıldı.

Açılış töreninde kullanılan havai fişek gösterisi sosyal medyada gündem oldu.