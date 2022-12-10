﻿Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi

Çaykur Rizespor'un tek golünü 79. dakikada Emircan Altıntaş attı.
Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle ikinci sıraya yükselirken, Tuzlaspor 14. sırada kaldı.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Baran Eraslan, Cem Özbay
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Cisse, Erol Can Akdağ (Dk. 60 Muhammed Demirci), Kone (Dk. 60 Yahaya), Mata, Adeniyi
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 89 Ercan Coşkun), Bolasie (Dk. 68 Van den Hurk), Sefa Yılmaz (Dk. 57 Mithat Pala), Deniz Hümmet, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 57 Benhur Keser)
Gol: Dk. 79 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 81 Mata, Dk. 90+5 Sadi Karaduman (Tuzlaspor)
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