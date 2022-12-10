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Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 15:53
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Tuzlaspor oynadı Rizespor kazandı

Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi
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Çaykur Rizespor'un tek golünü 79. dakikada Emircan Altıntaş attı.

Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle ikinci sıraya yükselirken, Tuzlaspor 14. sırada kaldı.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Baran Eraslan, Cem Özbay

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Cisse, Erol Can Akdağ (Dk. 60 Muhammed Demirci), Kone (Dk. 60 Yahaya), Mata, Adeniyi

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 89 Ercan Coşkun), Bolasie (Dk. 68 Van den Hurk), Sefa Yılmaz (Dk. 57 Mithat Pala), Deniz Hümmet, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 57 Benhur Keser)

Gol: Dk. 79 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Mata, Dk. 90+5 Sadi Karaduman (Tuzlaspor)

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