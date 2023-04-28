Tuzlaspor'un maç bileti Şampiyonlar Ligi'nden pahalı

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin bilet fiyatları dikkat çekti.

Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı.

Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.

FİNAL MAÇI 15 BİN TL

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1'inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.