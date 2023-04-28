Tuzlaspor'un maç bileti Şampiyonlar Ligi'nden pahalı

TFF 1. Lig'de 50 Bin TL'lik bilet gündem oldu.

Tuzlaspor'un maç bileti Şampiyonlar Ligi'nden pahalı

Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin bilet fiyatları dikkat çekti.

Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.00'da Tuzlaspor ile Eyüpspor'un kozlarını paylaşacağı maç öncesi açıklanan bilet fiyatları şaşırttı.

Tuzlaspor, ev sahibi bilet fiyatını 38.500 TL yaparken, misafir tribün bilet fiyatını ise 50 bin TL olarak belirledi.

FİNAL MAÇI 15 BİN TL

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının 1'inci kategori bilet fiyatı 15 bin TL iken Tuzlaspor'un belirlediği bilet fiyatları dikkat çekti.

644bf79580a0331114700c3d.jpg

Öne Çıkanlar
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Son Haberler
Seçim mitinginde panik anları: Meksikalı seçmen fırtınaya kapıldı Dünya
Seçim mitinginde panik anları: Meksikalı seçmen fırtınaya kapıldı
Gençlerbirliği hayata döndü Spor
Gençlerbirliği hayata döndü
Ortadoğu'da kritik görüşme: Hamas, İran'ın davetini kabul etti Dünya
Ortadoğu'da kritik görüşme: Hamas, İran'ın davetini kabul etti
Kars'ta arama kurtarma ekibine AKP seçim afişlerini astırdılar Siyaset
Kars'ta arama kurtarma ekibine AKP seçim afişlerini astırdılar
Azerbaycan'da ilk cep Leclerc'in Spor
Azerbaycan'da ilk cep Leclerc'in
Kılıçdaroğlu’na SADAT cezası. Mahkeme kararını açıkladı Siyaset
Kılıçdaroğlu’na SADAT cezası. Mahkeme kararını açıkladı
Alanyaspor Ümraniye'yi tek golle devirdi Spor
Alanyaspor Ümraniye'yi tek golle devirdi