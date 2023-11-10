Passolig, bilet fiyatlarıyla da gündem olan Tuzlaspor'un maç gelirini açıkladı

Passolig, kara para aklama iddialarının ardından başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında başsavcılık tarafından soruşturma başlatılan Tuzlaspor'un, seyirci sayısı ve bilet geliri hakkında açıklama yaptı.

Passolig, bilet fiyatlarıyla da gündem olan Tuzlaspor'un maç gelirini açıkladı

Passolig, Tuzlaspor'un seyirci sayısı ve bilet geliri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Passolig'den yapılan açıklamada, "Son günlerde gündemi meşgul edilen iddialar ile ilgili toplumu bilgilendirmek adına; Türkiye Futbol Federasyonu ve Tuzlaspor Kulübü ile ilgili tüm bilgileri kamuoyuyla da paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

"Karşılaşmaların gişe gelirleriyle ilgili sürecinde de her maç sonrasında satılan bilet adedi, bilet hasılatı ve toplamda maça giriş sayısını belirten bir rapor tarafımızdan hazırlanarak ev sahibi kulüp ile paylaşılır." denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Raporla birlikte ev sahibi kulüp, hasılat tutarı kadar tarafımıza fatura keser ve kesilen fatura sonrası ilgili hasılat tutarı kulübün hesabına ödenir. Tüm maçlarla ilgili bilet satış rakamlarına Türkiye Futbol Federasyonundan ve ilgili kulüpten ulaşılabilir."

Açıklamaya göre, Tuzlaspor'un bu sezon Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynadığı karşılaşmaların toplam seyirci ve hasılat bilgileri şöyle:

1. Hafta - Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK: 406 seyirci, 35 bin 93 lira hasılat

5. Hafta - Tuzlaspor-Adanaspor: 69 seyirci, 7350 lira hasılat

7. Hafta - Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 78 seyirci, 13 bin 140 lira hasılat

9. Hafta - Tuzlaspor-Kocaelispor: 7 seyirci, 35 bin lira hasılat

10. Hafta - Tuzlaspor-Erzurumspor FK: 2 seyirci, 8 bin lira hasılat

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur - Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor: 5 seyirci, 404 lira hasılat

Açıklanan rakamlara göre, Tuzlaspor'un bu sezon 6 maçta 567 seyirciden toplamda 98 bin 987 lira hasılat elde edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor Kulübü Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'nın Bulgaristan merkezli bir bahis sitesine hissedar olduğunu yazmış ve kulübün maç biletlerini yüksek rakamlarla satmasına dikkat çekmişti.

İddiaların ardından İlhanlı hakkında dün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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