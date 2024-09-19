tv 100’ün önüne gelen vatandaşlar: Halkın umudu Kılıçdaroğlu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını cevapladı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'de değişen tüzükle ilgili, "Evet dediğim doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yeni anayasa tartışmalarında HÜDA PAR'ın 4. madde çıkışıyla ilgili de talebin daha önce AKP'den geldiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca İmamoğlu'nun hapis cezası ve siyasi yasak almasını bekleyen partililerin olduğu iddiasına, "Onlar CHP'li değildir" ifadelerini kullandı.

tv 100’ün önüne gelen bir grup vatandaşın slogan atması dikkat çekti.

Bu coşkulu kalabalık, Kılıçdaroğlu'nun halk arasında büyük bir umut kaynağı olduğunu vurgulamak için bir araya geldi.

Kanalın önüle gelen vatandaşların, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganını attığı görüldü.

Ayrıca vatandaşların attığı sloganda "Hak, hukuk, adalet" dedikleri de duyuldu.

tv 100 binası önünde gerçekleşen bu etkinlik, Kılıçdaroğlu'nun halkın umudu olarak görüldüğünü ve toplumun farklı kesimlerinden destek aldığını bir kez daha ortaya koydu.