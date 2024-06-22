TV Yayın akışı 22 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 22 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Her gün merakla beklenen diziler ve reyting rekorları kıran programlar televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken izleyiciler, favori yapımlarının yayınlanacağı günü heyecanla bekliyor. Biz de sizin için, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını derledik. İşte ayrıntılar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 İyi Aile Çocuğu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aslan Bacanak

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Av

01:45 Av

03:30 Kızılcık Şerbeti

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu

10:00 Vahşetin Çağrısı / Yabancı Sinema

12:00 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

14:00 Oflu Hoca Trakya’da / Yerli Sinema

15:50 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aşk Uykusu / Yerli Sinema

22:00 Alan

01:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema

02:50 Aşk Sana Benzer / Yerli Sinema

04:50 Kalp Yarası

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Şimdi Aşk

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

23:15 Çok Akustik

01:45 Güneşin Kızları

03:45 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

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NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:00 Kamera Arkası

12:00 Şevkat Yerimdar

14:45 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:45 Yabani

02:45 Mucize Doktor

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

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STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

12:00 Ada Masalı

14:00 Dolunay

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show

23:30 Banka İşi

01:30 Banka İşi

03:15 Dolunay

04:30 Erkenci Kuş

06:30 Pulsar

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm

10:00 MasterChef Türkiye

13:00 Gazete Magazin / Yaz

15:45 Cevap Ver Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

02:30 Yabancı Sinema

05:00 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

08:05 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı"

13:00 Seksenler

16:00 Gürcistan-Çekya

18:00 Ana Haber

19:00 Türkiye-Portekiz

22:00 Belçika-Romanya

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:50 Seksenler

04:00 Hayallerinin Peşinde

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