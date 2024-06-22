TV Yayın akışı 22 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 İyi Aile Çocuğu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aslan Bacanak
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Av
01:45 Av
03:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Vahşetin Çağrısı / Yabancı Sinema
12:00 Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
14:00 Oflu Hoca Trakya’da / Yerli Sinema
15:50 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk Uykusu / Yerli Sinema
22:00 Alan
01:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema
02:50 Aşk Sana Benzer / Yerli Sinema
04:50 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Şimdi Aşk
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 Çok Akustik
01:45 Güneşin Kızları
03:45 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:00 Kamera Arkası
12:00 Şevkat Yerimdar
14:45 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Yabani
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
12:00 Ada Masalı
14:00 Dolunay
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show
23:30 Banka İşi
01:30 Banka İşi
03:15 Dolunay
04:30 Erkenci Kuş
06:30 Pulsar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm
10:00 MasterChef Türkiye
13:00 Gazete Magazin / Yaz
15:45 Cevap Ver Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
02:30 Yabancı Sinema
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
08:05 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı"
13:00 Seksenler
16:00 Gürcistan-Çekya
18:00 Ana Haber
19:00 Türkiye-Portekiz
22:00 Belçika-Romanya
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:50 Seksenler
04:00 Hayallerinin Peşinde