TV Yayın akışı 22 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Her gün merakla beklenen diziler ve reyting rekorları kıran programlar televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken izleyiciler, favori yapımlarının yayınlanacağı günü heyecanla bekliyor. Biz de sizin için, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını derledik. İşte ayrıntılar…