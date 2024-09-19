Twitch yayıncısı Jahrein ilk kez konuştu. Müstehcenlik suçundan tutuklanmıştı

Sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, 'Jahrein' takma adıyla bilinen isim, geçtiğimiz günlerde Ertürk Kösen ile katıldığı yayında eşinin kız kardeşi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Jahrein, avukatı aracılığıyla takipçilerine bir mesaj iletti. Avukat Burhanettin Mumcuoğlu, müvekkilinin yazdığı notu sosyal medya üzerinden paylaşarak, yalan haber yayanlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını duyurdu.

Jahrein’in notunda, "Çabalarınız için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum ve çok özledim. Tekrar görüşeceğiz" ifadeleri yer aldı. Notunda asker selamı veren Jahrein, destek verenlere de minnettar olduğunu belirtti.

Avukat Mumcuoğlu, Jahrein’in durumunu şöyle açıkladı:

"Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma gecesinden beri cezaevindedir. Hem sizleri bilgilendirmek, hem de mesajını iletmek isterim. Ahmet, bir kumpas sonucu meydana gelen hukuk garabeti ve alenen yalan haber üreten ana akımın gölgesinde ilerleyen bu korkunç süreçte kendisini destekleyenlere çok teşekkür ediyor. Geçmişte yaşananlara rağmen sağduyu gösteren isimlerinse değerli davranışlarının öneminin farkında ve hepsine müteşekkir. Kendisi durumun ciddiyetinin farkında ve farkında olunmasını istiyor. Oğlunu, eşini ve ailesini çok özlemekle beraber, medyanın ilk günden itibaren sürdürdüğü kan dondurucu iftiraları karşısında çok şaşkın. İfade vermeye, hukuki zorluklar yaşamaya Türkiye şartlarında alışmış olsa da bu denli medyatik iftira ve linç kampanyası onun için de görülmemiş bir distopya."