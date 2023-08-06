Twitter Blue'nun ismi değişti. Elon Musk yeni değişiklik yaptı

Twitter satın alımı sonrası şirketin adını değiştiren Elon Musk şimdi de abonelik sisteminin adını değiştirdi. Uygulamanın adı X Premium oldu.

Twitter Blue'nun ismi değişti. Elon Musk yeni değişiklik yaptı

Twitter Blue abonelik hizmeti, web kullanıcıları tarafından aylık 150 TL, iOS ve Android kullanıcıları tarafından da 209 TL karşılığında alınabiliyordu.

Uygulamanın adını değiştiren Elon Musk artık Twitter Blue’nun da adını değiştirdiğini açıkladı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Twitter şirketi ve çatısı altında bu ismi taşıyan tüm diğer platformların ismini X ile değiştiren Elon Musk, TwitterBlue adını da değiştirerek X Premium yaptı. Şuan için bu değişikliğin tüm kullanıcılara yansımadığının altı çizildi.

X PREMİUM (TWİTTER BLUE) HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNAR

DAHA UZUN GÖNDERİLER:

Uzunluğu 25.000 karaktere kadar olan gönderiler, yanıtlar ve Alıntılar oluştur.

GÖNDERİYİ DÜZENLE:

Gönderilerini 30 dakika içinde 5 defaya kadar düzenle.

NFT PROFİL RESİMLERİ:

Hünerlerini göster ve sana ait bir NFT’yi profil resmin olarak ayarla.

Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

Sana Özel ve Takip Edilenler zaman akışlarındaki reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör.

Gönderilerine kalın ve italik metin ekle

Daha uzun videolar ve 1080p videolar yayınla

Tweeti (X) Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Güneş yanığı kör edebilir Sağlık
Güneş yanığı kör edebilir
Ev sahiplerinin tercihi değişti. Eskiden onlara ev vermezlerdi şimdi mumla arıyorlar Güncel
Ev sahiplerinin tercihi değişti. Eskiden onlara ev vermezlerdi şimdi mumla arıyorlar
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur? Keşfet
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur?
Geri dönüşüm tesisinde yangın Güncel
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek Teknoloji - Otomotiv
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi Güncel
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı Güncel
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı