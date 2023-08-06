Twitter Blue'nun ismi değişti. Elon Musk yeni değişiklik yaptı

Twitter Blue abonelik hizmeti, web kullanıcıları tarafından aylık 150 TL, iOS ve Android kullanıcıları tarafından da 209 TL karşılığında alınabiliyordu.

Uygulamanın adını değiştiren Elon Musk artık Twitter Blue’nun da adını değiştirdiğini açıkladı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Twitter şirketi ve çatısı altında bu ismi taşıyan tüm diğer platformların ismini X ile değiştiren Elon Musk, TwitterBlue adını da değiştirerek X Premium yaptı. Şuan için bu değişikliğin tüm kullanıcılara yansımadığının altı çizildi.

X PREMİUM (TWİTTER BLUE) HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNAR

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