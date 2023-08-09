Elon Musk'ın küçük evinden yeni fotoğraf

Elon Musk biyografisinin yazarı Walter Isaacson, dünyanın en zengin adamının yaşadığı evi anlattı. Isaacson, Musk hakkındaki kitabı yazarken ünlü girişimcinin evini ziyaret etti ve buradan fotoğraf paylaştı.

Elon Musk'ın küçük evinden yeni fotoğraf

Donanım Haber'den Uğur Seven'in haberine göre Walter Isaacson sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında Musk, beş büyük evini satmaya ve Boca Chica, TX'deki bu iki yatak odalı sade evi ana ikametgahı olarak kullanmaya karar verdi; burada buluşurduk ve o da bu ahşap masada oturup telefon görüşmeleri yapardı. Yakında yayınlanacak olan kitabımda bunun nedenini açıklıyorum."

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ELON MUSK KİTABI 12 EYLÜL'DE ÇIKIYOR

Fotoğrafta basit bir açık mutfak ve Musk'ın oturma odasının bir kısmı görülüyor. Sandalyelerden birinin üzerinde bir ceket asılı ve ahşap bir sehpanın üzerinde bir roket heykeli ve bir katana görülüyor. Isaacson, Musk'ın neden küçülmeye karar verdiğini 12 Eylül'de raflarda yerini alacak olan yeni kitabı Elon Musk'ta açıklayacağını söyledi.

Musk, Boca Chica'daki evini ilk kez Haziran 2021'de göstermişti. Ev, modüler evler üreten bir girişim olan Boxabl tarafından inşa edildi. Bu tür evler, herhangi bir yere kurulmak üzere taşınabiliyor ve kurulum ve bağlantı işleri birkaç saat sürüyor.

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