Twitter çalışanlarından Elon Musk'a dava. Ödemeyi yapmıyor

Twitter çalışanları şirketin sahibi olan Elon Musk'ın çalışanlara yıllık ikramiyelerini ödemediği gerekçesiyle dava açtıklarını duyurdu.

Twitter çalışanlarından Elon Musk'a dava. Ödemeyi yapmıyor

Twitter'da tazminat direktörü olarak görev yapan ve geçen ayın son günlerinde işten ayrılan Mark Schobinger isimli çalışan Twitter’a dava açtı. Schobinger dava için San Francisco federal mahkemesine başvurdu.

Schobinger'in avukatı Shannon Liss-Riordan, 2022 bonuslarını almamış olan, geçmişte ya da şu anda Twitter'da çalışanları da davaya dahil edilmesini planladığını belirtirken bu davanın bir toplu dava sınıfına girmesini hedeflediğini duyurdu.

Liss-Riordan, Twitter'ın çalışanlara on milyonlarca dolar borçlu olduğunu dile getirdi. Bu esnada Twitter ise sessizliğini korumaya devam etti.

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Şikâyet dilekçesinde yer alan bilgilere göre; Musk'ın şirketi satın alacağı gündeme geldiğinde pek çok çalışan, tazminatları ve yıllık ikramiyeleri hakkında endişelerini söyledi. Musk'ın satın almasının tamamlanması sürecinde şirket yöneticileri, çalışanlara düzenli olarak 2022 ikramiyelerinin hedefin yüzde 50'si oranında ödeneceğini söyledi. Bütün bu sözlere rağmen, Twitter ikramiyeleri ödemedi.

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