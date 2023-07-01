Elon Musk tartışma yaratacak 'sınırlamayı' duyurdu

Twitter'ın attığı her adımı gündem olan sahibi Elon Musk, kullanıcıları kızdıracak bir adım daha attı.

Elon Musk tartışma yaratacak 'sınırlamayı' duyurdu

Sahibi olduğu Twitter'da köklü değişiklikler yapan ve bu kararlarının pek çoğunda tepki çeken Elon Musk son olarak Twitter'da kullanıcılar için gönderi okuma sınırı getirdi.

Twitter’da bugün bazı kullanıcılar “Üzgünüz, takip limitine takıldın. Lütfen biraz bekle, sonra tekrar dene” uyarısıyla karşılaştı.

Birçok kullanıcı, sorunun geçici olduğunu düşünürken, Twitter’ın sahibi Elon Musk, yeni kuralları uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı.

TWEET SINIRLARI

Musk, paylaşımında şunları belirtti:

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“Twitter’da geçici sınırlar uyguladık. Onaylanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlandırıldı.

Onaylanmamış hesaplar günde 600 gönderi. Yeni onaylanmamış hesaplar günde 300 gönderi.”

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