Twitter iş arayanlara kolaylık sunacak özelliği getiriyor

Twitter’ın iş arayanlara kolaylık sağlayacak o özelliği getireceği öne sürüldü.

Twitter iş arayanlara kolaylık sunacak özelliği getiriyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter, LinkedIn ve Indeed'e rakip olarak iş arayanlar ile şirketleri buluşturacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Uygulama araştırmacısı Nima Owji tarafından fark edilen Twitter Hiring özelliği, şirketlerin sosyal medya platformunda iş ilanları yayımlamasına olanak sunacak. Bu özellik henüz resmi olarak duyurulmadı fakat nasıl çalışacağı belli oldu.

Owji tarafından paylaşılan bilgilere göre, Twitter Hiring özelliğine şu anda ayda 1.000 dolar ücret ödeyen bazı onaylanmış şirket hesapları erişebiliyor. Bu şirketler, platformda en fazla 5 adet iş ilanı yayınlayabiliyorlar.

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Aktarılanlara göre iş ilanına başvurmak isteyen kişiler, şirketin web sitesine yönlendirilecek. Yani başvuru yapma işlemleri Twitter üzerinden gerçekleşmeyecek ve böylelikle platform, aslında sadece bir aracı işlevi görecek.

Twitter’ın yeni özelliği resmi olarak ne zaman duyuracağı şimdilik bilinmiyor.

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