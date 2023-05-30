Twitter'da video oynatma hızı değişiyor. Elon Musk açıkladı

Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi Elon Musk, video oynatma hızını değiştirme özelliğini açıkladı. Musk bu durumu "Ayrıca..." diyerek duyurdu.

Twitter'da video oynatma hızı değişiyor. Elon Musk açıkladı

Editör: Özlem KIRAL

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan sosyal medya uygulaması Twitter'a her geçen gün yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Son olarak platformun sahibi Elon Musk, video oynatma hızlarını değiştirme özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte Twitter’daki videolar hızlandırılabilecek veya yavaşlatılabilecek.

Ek olarak altyazı açma kapatma, oynatma hızı değiştirme, video paylaşma ve videoyu raporlama seçenekleri de bulunuyor.

Musk yeni güncellemeyi "Ayrıca, artık video oynatma hızını değiştirebilirsiniz" sözleriyle duyurdu.

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