Elon Musk Twitter üzerinden kullanıcılarına ödeme yapmasının ardından Twitter’dan para kazanma kapıları aralanmıştı. Twitter’dan para kazanabilmek için kullanıcıların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Peki, Twitter’dan nasıl para kazanılır? Twitter’dan para kazanmak için şartlar neler?

X, içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programını resmen başlattı. Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter üzerinden bazı kullanıcılara ödeme yapmıştı.

Şirket bu ayın başlarında bazı içerik oluşturuculara ödeme yapmıştı, ancak şimdi, uygunluk kriterlerini karşılayan dünya çapındaki kullanıcılar ayarlardaki para kazanma sekmesinden programa başvurabilir.

TWİTTER’DAN NASIL PARA KAZANILIR? TWİTTER PARA KAZANMA ŞARTLARI NELER?

Programa dahil olup para kazanabilmek için XBlue'ya abone olmanız veya Doğrulanmış Kuruluş olmanız, "son 3 ay içinde toplam gönderilerinizde en az 15 milyon gösterime" ve en az 500 takipçiye sahip olmanız gerekiyor.

Şirket, "Sürecin mümkün olduğunca basit olmasını istiyoruz, bu nedenle tüm uygun X Blue ve Doğrulanmış Kuruluşlar aboneleri, uygunluk kriterlerini karşıladıkları ve katıldıkları sürece gelir payı alma hakkına sahiptir" ifaderini kullanıyor.

X, 50 dolardan fazla gelir elde ettiğinizi belirlediği sürece ödeme alacaksınız. Programla ilgili destek belgesinde şirketin ödemelerin değerini nasıl belirlediği belirtilmiyor.

TWİTTER TÜRKİYE'DE PARA KAZANILACAK MI?

Ödeme alabilmek için bir Stripe hesabına sahip olmak gerekiyor.

Türkiye'de PayPal gibi Stripe'ın da kullanımı yasal olmadığı için, Twitter'daki içerik üreticiler reklam gelir payından ödeme alamayacak.