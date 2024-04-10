Üç ayda 500 bin kişi ziyaret etti

Kaynak: İHA
Üç ayda 500 bin kişi ziyaret etti
UNESCO Kültürel ve Doğal Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi, yılın ilk çeyreğinde 531 bin 607 ziyaretçi ağırladı.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik bir artışı temsil ediyor. Kapadokya'nın bu yüksek ziyaretçi sayısı, bölgenin dünya çapında önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ve ilginin her geçen gün arttığını gösteriyor.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, bu artışı memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgenin turizm potansiyeline güven duyduklarını belirtti. Vali Fidan, bayram tatili süresince bölgedeki tesislerin neredeyse tam kapasiteyle dolu olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kapadokya'nın sadece doğal güzellikleri değil, aynı zamanda tarihi mirası, zengin gastronomisi ve benzersiz yaşam kültürüyle de ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu vurguladı.

Vali Fidan, bu yıl hedeflerinin 5 milyonun üzerinde turisti ağırlamak olduğunu belirtti. İlk üç aylık verilerin, bu hedefin tutacağını gösterdiğini dile getirdi. Kapadokya'da bulunan yaklaşık 50 bin yatak kapasitesi ile bölgenin günde yaklaşık 50 bin kişiyi misafir edebilecek bir kapasiteye sahip olduğunu da ekledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısındaki artışın, Kapadokya'nın dünya çapındaki popülaritesinin arttığını ve turistlerin bu benzersiz bölgeyi keşfetmeye olan ilgisinin arttığını gösterdiğini belirtmek önemlidir. Bu artış, bölgenin Türkiye turizmi için önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

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