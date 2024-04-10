Ordu'nun Yason Burnu’na ziyaretçiler akın ediyor

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, tabii güzelliğiyle hafızalarda yer ediyor.

Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması sebebiyle tarih ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında birleştiren Yason Burnu, su sporları ve dalış için de tercih ediliyor.

Yörede 1868’de yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve deniz feneriyle gelenleri karşılayan yarımada, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçi çekiyor.

Çevresindeki restoranlarda sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtımının yapıldığı yarımada, doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden biri olarak kabul görülüyor.