Van'da bayrama beyaz örtüyle uyandı

Kaynak: AA
Van'da bayrama beyaz örtüyle uyandı
Şehir merkezinde aralıklarla süren sağanak sebebiyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Van'ın yüksek bölümlerinde kar yağışı etkili olurken, sağanaktan dolayı bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.
İlde dünden beri aralıklarla süren sağanak ve kar, hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde gece etkili olan kar sebebiyle sürücüler zorlukla ilerledi.

aa-20240410-34231753-34231751-vanin-yuksek-kesimlerinde-kar-etkili-oldu.jpgSağanak sebebiyle bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken evleri su bastı.
Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahalede bulundu.
Başkale ilçesinde de dün etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara devretti.

İlgili Haberler
Bayramda huzurevi sakinleri unutulmadı
Bayramda huzurevi sakinleri unutulmadı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi
Üç ayda 500 bin kişi ziyaret etti
Üç ayda 500 bin kişi ziyaret etti
Antalya Havalimanı'nda 33 milyon TL'lik kaçak altın oparesyonu
Antalya Havalimanı'nda 33 milyon TL'lik kaçak altın oparesyonu
Son Haberler
Sinan Chef'ten anlamlı jest Yerel Haberler
Sinan Chef'ten anlamlı jest
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında yakalandılar Magazin
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir havalimanında yakalandılar
Elindeki ekmekle çevresinde bekleyen balıkları besleyen adamın videosu beğeni topladı Video
Elindeki ekmekle çevresinde bekleyen balıkları besleyen adamın videosu beğeni topladı
Van Gölü kahverengiye boyandı Gündem
Van Gölü kahverengiye boyandı
Ertuğrul Doğan bayram mesajında kulüplere ağzına geleni söyledi Spor
Ertuğrul Doğan bayram mesajında kulüplere ağzına geleni söyledi
Şanlıurfa'da bir güvenlik görevlisi intihar etti Yerel Haberler
Şanlıurfa'da bir güvenlik görevlisi intihar etti
Karım sana emanet dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü Gündem
Karım sana emanet dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü