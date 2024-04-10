Van'da bayrama beyaz örtüyle uyandı

Van'ın yüksek bölümlerinde kar yağışı etkili olurken, sağanaktan dolayı bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

İlde dünden beri aralıklarla süren sağanak ve kar, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Van-Hakkari kara yolundaki Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde gece etkili olan kar sebebiyle sürücüler zorlukla ilerledi.

Sağanak sebebiyle bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken evleri su bastı.

Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere müdahalede bulundu.

Başkale ilçesinde de dün etkili olan sağanak, sabaha karşı yerini kara devretti.