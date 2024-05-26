Üç ayda kart borcu en çok artan il belli oldu. Mehmet Şimşek gözünü buraya çevirdi

Türk Lirası'nın değer kaybı sürerken, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Vatandaşlar, hayat pahalılığına karşın sık sık kredi kartını kullanmak zorunda kalıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bünyesindeki Fintürk’ün il bazında kredi kartlarına dair verileri açıkladı. Mart 2024 sonu itibarıyla, Aralık 2024 sonuna kıyasla bireysel kredi kartı borçları ortalama yüzde 19.1 artarak 1.4 trilyon liraya çıktı.

BORÇLARDA ZİRVE KONYA'NIN

Bu artış oranı Konya’da yüzde 37.5, Bursa’da yüzde 25.1, Muğla’da yüzde 23.9, Antalya’da yüzde 22.8 ve Aksaray’da yüzde 22.6 olurken, en çok kredi kartı kullanılan il olan yüzde 20 ile İstanbul oldu.

Kart borçlarının en az arttığı il ise yüzde 7.1 ile Malatya.

EK HESAPTA ZİRVEDE ANTALYA VAR

Ek hesap kullanımı da son üç ayda ortalama yüzde 25.8 artarak 215.2 milyar liraya yükselirken, en çok artış olan il ise yüzde 33.1 ile Antalya'da yaşandı.

Bu tür borçlar İstanbul’da yüzde 25.5 yükselirken en düşük artış ise yüzde 18.4 ile Hakkâri’de gerçekleşti.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE EN BÜYÜK ARTIŞ TUNCELİ

Ayrıca ihtiyaç kredisi borçları ortalama yüzde 7.8 artışla 880.4 milyar liraya çıktı. En çok artış olan iller ise yüzde 13.2 ile Tunceli, yüzde 12.2 ile Ardahan, yüzde 12.1 ile Gümüşhane, yüzde 11.8 ile Rize ve yüzde 11.7 ile Kırşehir. İstanbul’da artış yüzde 8.2. En çok düşüş ise yüzde 2.2 ile Hatay’da.

GARANTİ'DEN ÖNERİ GELMİŞTİ

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, tüketimin sakinleşmesi için kredi kartlarına ilişkin adım atılması gerektiğini ifade etmiş, kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Baştuğ, geçen yıl kredilerin yüzde 50 arttığını, kredi kartlarında bunun üç katına varan artışlar olduğunu ifade etmişti.

KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARI

Bazı bankalar, vatandaşların cep telefonuna SMS göndererek 1 Nisan tarihinden itibaren bireysel kredi kartlarındaki taksit sayısında güncelleme yapacaklarını duyurmuştu.

Gönderilen mesajda, “Bilgilendirme: Degerli musterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarindaki taksit uygulamalarinda guncelleme yapilacaktir. 31 Mart 2024 tarihine kadar guncel harcamalarinizi kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz. BILGI: 08502220724 MERSIS: 0922003497000017 B016” ifadeleri kullanılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ise yaptığı açıklamada kredi kartı ve taksitli sayılarında seçim sonrası yapılacağı iddia edilen düzenlemeyi yalanlamıştı.