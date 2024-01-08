Müslümanlar için önemli dini günlerden Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılına ilişkin üç aylar takvimini paylaştı. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 üç aylar takvimi...

İslam alemi için önemli mukaddes üç ayların başlamasına az bir zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl bayram ve kandillerin hangi tarihlere denk geldiği bilgisini paylaşıyor.

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre üç aylar 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

Regaip Kandili 11 Ocak, Miraç Kandili 6 Şubat, Berat Kandili ise 24 Şubatta idrak edilecek.

Mübarek Ramazan ayı 2024 yılı için 11 Martta başlıyor.

Üç aylar Müslümanlar için dini hassasiyetleri doğrultusunda hayatlarını sorgulama ve iyileştirme fırsatı sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde üç ayların başlangıç tarihlerine bakılabilir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

İslam alemi için Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu yer alan mübarek Kadir Gecesi, ramazan ayının 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecektir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Ocak tarihiyle başlayan üç ayların başlangıcı devamında kandil ve Kadir gecesi ile devam edecek. 11 Martta başlayan Ramazan ayı 10 Nisan’da Ramazan Bayramı ile sonlanacak.

Ramazan Bayramı başlangıcı 10 Nisan Çarşamba, Ramazan Bayramı’nın son günü 12 Nisan Cuma’dır.