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Şaban ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir? Üç aylarda hangi dualar okunur?

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları İslam alemi için mübarek aylardır. Üç ayların başlamasıyla Şaban ayında yapılması gereken ibadetler merak ediliyor. Peki, Şaban ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir? Üç aylarda hangi dualar okunur?

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:12
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Şaban ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir? Üç aylarda hangi dualar okunur?

Şaban ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir? Üç aylarda hangi dualar okunur?
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İslam alemi için önemli yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları geldi çattı. Üç ayların başlamasının ardından Şaban ayında çekilecek teşbih ve zikirler araştırılıyor. Peki, Şaban ayında hangi tesbih ve zikirler çekilir? Üç aylarda hangi dualar okunur?

Berat Kandili'nin de Şaban ayı içinde olması Şaban ayında ibadet etmenin ve tövbe etmenin Müslümanlar için sevabının çok büyük olması anlamına geliyor. Hz. Muhammed "Şaban benim ayımdır." diye buyurmuştur. Bunun yanında "Şaban günahları temizleyendir" diyerek mübarek Şaban ayının sevabını vurgulamak istemiştir.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini takvimler listesinde yer alan bilgiye göre, bu yıl Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlıyor. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen 6 Mart 2023 Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 2023 yılında 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 21 Nisan Cuma günü sona erecek.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER NELER?

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde: 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde: 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde: 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde: 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde: 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

ŞABAN AYININ İLK 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

100 kere: Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.

ŞABAN AYININ İKİNCİ 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

100 kere: Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.

ŞABAN AYININ ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.

100 kere: Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh

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