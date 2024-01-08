Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor

Kaynak: AA
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor
İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mukaddes üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Bu aylar boyunca, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü’nün “vakithesaplama.diyanet.gov.tr” internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcı, Recep ayından bir gün önce 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili ile kutlanır.

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 6 Şubat’ta, “ramazanın müjdecisi” Berat Kandili 24 Şubat’ta idrak edilir. Ramazan ayı ise 11 Mart’ta başlar. Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan’da idrak edilir ve Müslümanlar 10 Nisan’da Ramazan Bayramı’nı karşılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, yaptığı açıklamada, üç ayları rahmet, bereket, mağfiret ve arınmaya vesile olacak zaman dilimleri olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Üç ayların içinde birçok önemli gün ve gecelerin olduğunu belirten Bozkurt, “Üç aylar, oruç, teravih namazı ve fırsat gecelerini barındırması açısından önemlidir. Biz de bu dönemde dünyevi telaşlarımızın yanında manevi iklime yönelmeye çalışmalı, kendimize çekidüzen vermeliyiz.” dedi.

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