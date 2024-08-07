Üç bölge için kırmızı alarm!

Kaynak: AA
Üç bölge için kırmızı alarm!

Yunanistan'da bugün, Sisam, Ikaria ve Sakız adalarında orman yangını riskinin yüksek olduğu bildirildi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerdeki ilgili kurumlara olası yangınlara karşı hazır bulunmaları talimatı verildiği belirtildi.

Vatandaşlara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, kurumuş otları yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, dün, ülkenin Vari, Magula ve Domokos bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarında rolleri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin "davranışlarının bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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