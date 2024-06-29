Üç çocuklu aileye vergi indirimi geliyor. AKP kulislerinden sızdı

Kaynak: Türkiye gazetesi
Üç çocuklu aileye vergi indirimi geliyor. AKP kulislerinden sızdı

AKP kulislerinden sızan bilgiye göre üç çocuklu ailelere vergi indirimi geliyor. Öte yandan üç çocuğu olan ailelerin alacağı kredilerde faiz oranının düşürülmesi de hedefleniyor.

Hükümetin sosyal yardımlar konusundaki yeni çalışması kulislerden sızdı. Yapılan çalışma ile üç çocuklu ailelere vergi indirimi ve aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, sosyal yardımlar konusunda yapılacak çalışma ile sosyal yardımlarda kriterler esnetilmeyecek şekilde belirlenecek. Yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği kriterleri gibi birçok konuda çalışmalar yürütülecek ve kıstaslar belirlenecek. Çalışma sonrasında asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyen uygulamaların da önüne geçilecek. Uygulama ile birçok yerden aynı anda ihtiyaç fazlası alınan yardımların da önüne geçilecek.

AKP kaynakları, “Belediyeden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alanlar var. Bunların tek elden yapılması gerekiyor. Asgari ücreti artırarak refah seviyesine ancak belli bir oranda katkı sağlayabiliyorsunuz. Buradaki refah kaybı sosyal yardımlarla artırılacak. Vatandaş devleti hissedecek. Üç çocuktan sonra vergi indirimi sağlanması, bu ailelerin aldıkları kredilerde faiz oranlarının düşük tutulması gibi uygulamalar hayata geçirilecek” değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan dar gelirlilere uzu konut sağlanması için de çalışma yapılacak. Çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ yürütecek. Çalışmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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