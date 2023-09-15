Üç dönem sınırlaması getireceğiz diyen Özgür Özel'in 5 dönemdir milletvekili olduğunu ortaya çıktı. Orhan Uğuroğlu yakaladı

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde partisinin genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Milletvekilliği ve belediye başkanlığı görev süresine sınırlama getirileceğini ifade eden Özel'e, gazeteci Orhan Uğuroğlu'ndan cevap geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Üç dönem sınırlaması getireceğiz diyen Özgür Özel'in 5 dönemdir milletvekili olduğunu ortaya çıktı. Orhan Uğuroğlu yakaladı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Özel, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Partisinin 24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem milletvekili olan Özel, milletvekilleri ve belediye başkanları için 3 dönem kuralı getirileceğini ifade etti.

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu, Özel’in bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Uğuroğlu, "Özgür Özel dedi ki; "CHP'de tüzük değişikliği yaparak milletvekillerine en fazla 3 dönem seçilebilme sınırı getireceğiz"... Harika bir karar da Özel'in durumu şöyle; -24, 25, 26, 27 ve 28. Dönem Manisa milletvekili... Ne olacak şimdi?" dedi.

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