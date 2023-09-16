Özgür Özel kongrede Kılıçdaroğlu sloganları atanlara böyle dedi: Bu talimatı veren beni susturamaz

Dün, Özgür Özel CHP Genel Başkan adaylığını ilan etti. Adaylık açıklamasının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin İzmir İl Kongresi’nde kürsüye çıktı.

’KILIÇDAROĞLU’ SLOGANLARI ATILDI

“Sandığı yeniden umut haline getirmek gerektiğini” söyleyen Özel’in konuşması sırasında salondan “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu”, “Halkın umudu Kılıçdaroğlu”, “Bay Kemal’in yanındayız” slosloganları yükseldi.

Özel önce “Hepimiz Bay Kemal’in yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” dedi ve konuşmasına devam etti.

“BENİ SÜLEYMAN SOYLU SUSTURAMADI, BU TALİMATI VEREN DE SUSTURAMAZ”

Sloganlar devam edince Özel bu kez “Gençler kim dediyse ‘Bunu yapın’ diye, yapmayın. Benim konuşamama engel olamazsınız. CHP’lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz” ifadesini kullandı.

Özel daha sonra sloganlar eşliğinde konuşmasını tamamladı.

VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Özel adaylığını açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı.

Videoya, “Bizim Hikayemiz…” notunu düşen Özel şu paylaşımı yaptı: