Özgür Özel adaylığı açıklarken Orhan Uğuroğlu bomba ayrıntıyı yakaladı

Editör: Ayşe Memiş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklaması beklenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu Özel’in ilk konuşmasıyla ilgili dikkatlerden kaçan ayrıntıyı yakaladı.

Uğuroğlu, Özel’in konuşmasının başında Ne Sayın Genel Başkan dediği ne de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğuroğlu, “Özgür Özel'in konuşmasının başında dikkat çeken tavır; -

Ne Sayın Genel Başkanım,

Ne de Sayın kemal Kılıçdaroğlu demedi...

CHP Genel Merkezinde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yok saydı. İşte meydan okuma budur...” ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı. Özel, "Parti içi iktidarı kazanmak için değil. CHP’yi, Atatürk’ün partisini iktidar yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi adaylığımı ilan ediyorum" dedi.