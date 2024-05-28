Üç ilde IŞİD'e dev operasyon

İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonlarda IŞİD terör örgütüne mensup olduğu düşünülen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Balıkesir'de IŞİD’e bağlı hücrelere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, örgütün faaliyetlerine eleman sağladığı ve sosyal medya üzerinden örgütsel propaganda yaparak destek topladığı belirlenen şüpheliler hedef alındı.

İstanbul ve Balıkesir'de toplam 17 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda, 14 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma süreci derinleştirildi.

MERSİ'NDE DEV OPERASYON

Mersin’de IŞİD terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda ele geçirilen 9 zanlıdan 6’sı cezaevine gönderildi, 3’ü ise ülke dışına çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, IŞİD’a karşı ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgütte daha önce aktif rol almış, militan kazandırmış ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 9 kişinin Mersin’de bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla bu şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanırken, 3’ü sınır dışı işlemleri için gönderildi.