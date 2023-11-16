Üç ilde kar yağışı, meteoroloji uyardı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı birçok ilde başladı, Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Pazar gününden sonra düşüşe geçecek ve 4 derecelere kadar düşecek.

KAYNAK: DHA
Üç ilde kar yağışı, meteoroloji uyardı

Meteoroloji birçok kent için kar uyarısında bulunmuştu. Beklenen kar yağışı uludağ, bolu başta olmak üzere birçok kentte etkisini gösterdi.

BOLU

Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji ekipleri kar yağışının hafta sonuna kadar süreceğini bildirdi.

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ULUDAĞ

Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, karla karışık yağmur olarak devam ederken, hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Uludağ'a yoğun kar yağışı ise pazar günü bekleniyor.

KAYSERİ

Kastamonu'da dün hava sıcaklıklarının düşmesi ile Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Bugün de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Göynük Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Dağda etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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