Üç kişilik ilişkilerini anlattılar! Yorum yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üç kişilik ilişkilerini anlattılar! Yorum yağdı

Sosyal medyada üçlü ilişki yaşadıklarını açıklayan üç genç, ilişkilerinin ayrıntılarını paylaştıklarında büyük ilgi gördü ve viral hale geldi.

Gençlerin, ilişkinin hem kolay hem de zor yanlarını anlattığı paylaşımlarına sosyal medya kullanıcılarından yoğun tepki yağdı. Kullanıcıların çoğu, bu durumdan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Üçlü ilişki yaşamakla ilgili detayların sosyal medyada paylaşılması, kullanıcıların dikkatini çekti ve hızla yayıldı.

"Üçlü ilişki hayatı" etiketiyle yapılan gönderide, ilişkinin hem kolay hem de zor yönlerine değinildi.

İlk madde olarak, "Partnerini öpüp vedalaşmak için sıra beklemek" belirtildi.

Ardından, "Kız arkadaşın ve erkek arkadaşını birlikte görürken kıskançlık hissetmek yerine mutlu olmak, yatağın sadece bir tarafında uyumak zorunda kalmamak, yalnızca bir partnerle değil, her ikisiyle de kaliteli zaman geçirmek, üzgün olduğunda iki kişinin seni desteklemesi ve moralini yükseltmesi" gibi ifadelerle ilişkinin diğer yönleri anlatıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, paylaşılan görsellere ve videolara tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Biz bir tane bile bulamıyoruz" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

Diğer bir kullanıcı ise, "Aşk-ı Memnu'nun Z kuşağı versiyonu" şeklinde bir yorum ekleyerek durumu ti'ye aldı.

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