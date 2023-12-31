Üç Kız Kardeş 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Üç Kız Kardeş 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 69. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Üç Kız Kardeş 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 69. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanmaya devam ediyor.

Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş dizisi 69. bölümüyle 2 Ocak Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

0x0-uc-kiz-kardes-yeni-bolum-ne-zaman-uc-kiz-kardes-dizisi-2-bolum-fragmani-izle-1646038048755.jpg

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş; Türkan, Dönüş ve Derya adında üç kız kardeşlere odaklanıyor.

Her birinin farklı huyları olan üç kız kardeşler yaşıtları gibi hayaller kurarken başlarına gelen olaylarla yüzleşeceklerdir.

Son Haberler
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı Gündem
Gazinoda Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca yakalandı
Zeugma’da hedef 600 bin Kültür Sanat
Zeugma’da hedef 600 bin
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti Dünya
Ünlü İngiliz oyuncu hayatını kaybetti
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Anca beraber kanca beraber deyimi ne anlama geliyor?
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı Dünya
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı Dünya
Gazze'de ölü sayısı 22 bine yaklaştı
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor Gündem
Balıkesir’de traktörle evinden ayrılan gençten haber alınamıyor