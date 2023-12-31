İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 69. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanmaya devam ediyor.

Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Üç Kız Kardeş dizisi 69. bölümüyle 2 Ocak Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NEDİR?

İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş; Türkan, Dönüş ve Derya adında üç kız kardeşlere odaklanıyor.

Her birinin farklı huyları olan üç kız kardeşler yaşıtları gibi hayaller kurarken başlarına gelen olaylarla yüzleşeceklerdir.