Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun olduğu Üç Kız Kardeş dizisinin 49. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?

Üç Kız Kardeş dizisi Kanal D ekranlarında Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Üç Kız Kardeş’te başrolleri İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun paylaştığı dizide yönetmen koltuğuna Eda Teksöz oturuyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisi 49. bölümüyle 9 Mayıs Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

s-ff1980ce7f7a4db0c57601353178bbf6582d9a7f.jpg

Öne Çıkanlar
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Son Haberler
AKP mitingine giden partililer E5 i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı Güncel
AKP mitingine giden partililer E5 i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı
Cezayir ve Nijerya'da oy verme işlemi son günde sürüyor Dünya
Cezayir ve Nijerya'da oy verme işlemi son günde sürüyor
Mustafa Er: Çok net bir skor aldık Spor
Mustafa Er: Çok net bir skor aldık
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Güncel
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Akşener canlı yayında açıklıyor Siyaset
Akşener canlı yayında açıklıyor
Burcu Esmersoy: Soyumuz Mısır'dan geliyor Magazin
Burcu Esmersoy: Soyumuz Mısır'dan geliyor
Ayı dehşeti! Çığlık seslerine arkadaşları son anda yetişti Güncel
Ayı dehşeti! Çığlık seslerine arkadaşları son anda yetişti