Üç tane üniversitede açılacak 3 yeni bölüm Resmi Gazete’de yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Üç tane üniversitede açılacak 3 yeni bölüm Resmi Gazete’de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bazı üniversitelerdeki fakültelerle alakalı, yeni açılma, kapama ve isim değişikliği kararları alındı. Resmi Gazete’de yayımlandı.

Erdoğan’ın imzasıyla yeni kararlara göre, 3 üniversitede yeni fakülte kurulacak, 1 üniversitede 1 fakülte kapatılacak, 3 üniversitede ise 3 fakültenin adı değişecek.

Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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İşte o kararlar:

“CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7956

1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültenin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI”

YENİ AÇILACAK FAKÜLTELER

1-) Amasya Üniversitesi: Güzel Sanatlar Fakültesi

2-) İstanbul kent Üniversitesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Üniversitesi

3-) İstanbul Topkapı Üniversitesi: İletişim Fakültesi

KAPATILAN FAKÜLTE

Harran Üniversitesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ADI DEĞİŞTİRİLEN FAKÜLTELER

1-) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Eski adı: İslami İlimler Fakültesi

Yeni adı: İlahiyat Fakültesi

2-) Ankara Hacı Bayram Üniversitesi

Eski adı: İslami İlimler Fakültesi

Yeni adı: İlahiyat Fakültesi

3-) Selçuk Üniversitesi

Eski adı: İslami İlimler Fakültesi

Yeni adı: İlahiyat Fakültesi

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