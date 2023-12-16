Üç tane üniversitede açılacak 3 yeni bölüm Resmi Gazete’de yayınlandı

Erdoğan’ın imzasıyla yeni kararlara göre, 3 üniversitede yeni fakülte kurulacak, 1 üniversitede 1 fakülte kapatılacak, 3 üniversitede ise 3 fakültenin adı değişecek.
Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
İşte o kararlar:
“CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7956
1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültenin kapatılmasına,
2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
15 Aralık 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI”
YENİ AÇILACAK FAKÜLTELER
1-) Amasya Üniversitesi: Güzel Sanatlar Fakültesi
2-) İstanbul kent Üniversitesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Üniversitesi
3-) İstanbul Topkapı Üniversitesi: İletişim Fakültesi
KAPATILAN FAKÜLTE
Harran Üniversitesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ADI DEĞİŞTİRİLEN FAKÜLTELER
1-) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Eski adı: İslami İlimler Fakültesi
Yeni adı: İlahiyat Fakültesi
2-) Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Eski adı: İslami İlimler Fakültesi
Yeni adı: İlahiyat Fakültesi
3-) Selçuk Üniversitesi
Eski adı: İslami İlimler Fakültesi
Yeni adı: İlahiyat Fakültesi