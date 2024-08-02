Üç ülkeyi bisikletle dolaşarak 16 kilo verdi

Üç ülkeyi bisikletle dolaştı

Bulgaristan'ın ardından Yunanistan'ı gezip Türkiye'ye giriş yapan gezgin, 4 aylık süreçte 16 kilo vererek zayıfladı.

Pedal çevirerek geldiği Amasya'da başvurduğu Özel Amasya Kolmed Hastanesi'nde yaptırdığı kontrollerde gayet sağlıklı olduğu görülen Syed Ali Qabrı (41), "Sağlığım için bisiklet sürmeyi tercih ettim" dedi.

Bisiklet turuyla 16 kilo verip 74 kiloya düştüğünü belirten Qabrı, bu sayede sağlıklı ve eğlenceli bir seyahat geçirdiğini söyledi.

Babası Hindistanlı olan Qabrı, Karadeniz Bölgesi'ndeki kentlerle devam edecek olan seyahatini Gürcistan'a geçerek sürdürmeyi planlıyor.