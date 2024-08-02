Üç ülkeyi bisikletle dolaşarak 16 kilo verdi

Kaynak: İHA
Üç ülkeyi bisikletle dolaşarak 16 kilo verdi

Brezilyalı Syed Ali Qabrı, Bulgaristan'da satın aldığı bisikletiyle ülkeleri turlamaya başladı.

Üç ülkeyi bisikletle dolaştı

Bulgaristan'ın ardından Yunanistan'ı gezip Türkiye'ye giriş yapan gezgin, 4 aylık süreçte 16 kilo vererek zayıfladı.

Pedal çevirerek geldiği Amasya'da başvurduğu Özel Amasya Kolmed Hastanesi'nde yaptırdığı kontrollerde gayet sağlıklı olduğu görülen Syed Ali Qabrı (41), "Sağlığım için bisiklet sürmeyi tercih ettim" dedi.

Bisiklet turuyla 16 kilo verip 74 kiloya düştüğünü belirten Qabrı, bu sayede sağlıklı ve eğlenceli bir seyahat geçirdiğini söyledi.

Babası Hindistanlı olan Qabrı, Karadeniz Bölgesi'ndeki kentlerle devam edecek olan seyahatini Gürcistan'a geçerek sürdürmeyi planlıyor.

aw259676-07.jpg

aw259676-06.jpg

aw259676-05.jpg

aw259676-04.jpg

aw259676-03.jpg

aw259676-02.jpg

aw259676-01.jpg

Son Haberler
İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin' Gündem
İmamoğlu erişim engeli olan Instagram’dan canlı yayın yaptı. 'Bu yanlıştan vazgeçin'
Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Dr. Zeynep Uçar Süsal, Diamond Apex ödülünü aldı Ekonomi
Akademi Lazer Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Dr. Zeynep Uçar Süsal, Diamond Apex ödülünü aldı
Özkan Baltacı veda etti Spor
Özkan Baltacı veda etti
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu Gündem
Haber alınamayan müftülük çalışanının cesedi bulundu
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı Yerel Haberler
Eşini öldürüp kaçarken yakalandı
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı Gündem
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 66 milyonu aştı
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti Gündem
Halı saha maçı yapan belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti