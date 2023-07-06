Uçağı kaçıran yolcu körükten aprona atladı, ortalık karıştı. Yer Sabiha Gökçen havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı. Aprona izinsiz giren iki kişi gözaltına alındı.

Uçağı kaçıran yolcu körükten aprona atladı, ortalık karıştı. Yer Sabiha Gökçen havalimanı

Havalimanından İtalya'ya gitmek isteyen bir yolcu uçuş saatine yetişemedi. Görevlilerle tartışan yolcu terminal bölgesinden aprona çıkmak istedi. Camı kıran yolcu izinsiz bir şekilde aprona girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen İstanbul-Tel Aviv uçuşunda ise bir başka yolcu izinsiz aprona çıkmak istedi. Yetişemediği uçağın henüz piste ilerlemediğini gören yolcu, uçağın yanaştığı körüğe girdi. Uçak hareket ettiği için körükten aprona atlayan yolcu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı Güncel
Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı
Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası. 190 bin TL Tazminat kararı Siyaset
Kılıçdaroğlu'na Man adası cezası. 190 bin TL Tazminat kararı
Esenyurt’ta askı fabrikasında yangın Güncel
Esenyurt’ta askı fabrikasında yangın
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Alman takımıyla karşılaşacak Spor
Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Alman takımıyla karşılaşacak
Arda Güler’den Fenerbahçe’ye veda mesajı Spor
Arda Güler’den Fenerbahçe’ye veda mesajı
Kura ile TOGG kazananlar zamma isyan etti Güncel
Kura ile TOGG kazananlar zamma isyan etti
Çalışma Bakanı'ndan her gence 20 bin euro verelim teklifi Dünya
Çalışma Bakanı'ndan her gence 20 bin euro verelim teklifi